Groep de Mos: Wel Puch en Tomos in het weekeinde

,,Deze brommers horen bij de Haagse cultuur, dat moet wethouder Van Tongeren toch begrijpen? Het kan toch niet zo zijn dat we dit jaar onze laatste Kouwe Klauwe op Scheveningen hebben gehad?” Meinesz reed twee weken geleden zelf mee tijdens de grote brommertocht door de straten van Den Haag. Het raadslid zag daar naar eigen zeggen enkel blije gezichten. ,,Dit is pure nostalgie uit de jaren zestig en zeventig en een symbool van vrijheid. De oude Puch, Kreidler, Tomos en Zündapp moeten behouden blijven voor onze stad.” Volgens Meinesz worden de brommers vrijwel alleen recreatief en niet voor woon- werkverkeer gebruikt.

Het raadslid wijst van de hand dat de oude brommers per definitie te vies zijn. ,,Iedereen houdt van schone lucht, dus ik ook, maar er zijn zelfs speciale brandstoffen verkrijgbaar waardoor de oude brommertjes zo goed als volledig reuk- en rookvrij kunnen rondrijden. Dit is echter niet onderzocht door TNO, want dat was te duur. Waarom dan op basis van halve feiten een totaalverbod invoeren?”