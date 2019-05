Groep de Mos wil Pim Fortuynstraat in Den Haag

Eeuwig Den Haag Den Haag gekozen als machtscen­trum om jaloezie onder steden te behoeden

20:01 Den Haag was in de Gouden Eeuw het bestuurscentrum. 'Het rijkste dorp' beleefde een periode van economische groei en culturele bloei. Maar er waren ook veel bedelaars en slavenarbeid. Het Haags Historisch Museum toont beide zijden van de medaille.Deze week in de rubriek Eeuwig Den Haag een verhaal over de tentoonstelling ‘Glans, glorie en misère’.