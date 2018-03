Groep de Mos wil stadsbreed gebiedsverbod voor 'haatimams'

Burgemeester Krikke bezoekt Bakplaats met gevulde maag

15:22 Burgemeester Pauline Krikke is dit weekend langs gegaan bij de gloednieuwe Bakplaats op de Grote Markt. Een 'testpizza' ging er echter niet meer in bij de burgemeester: ,,Mevrouw Krikke had helaas al gegeten."