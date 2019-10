Groep jongeren berooft voorbijgangers in Haagse Bos onder bedreiging van steekwapen

Haagse Nieuwe Ties (17) gaat discussië­rend zijn toekomst tegemoet

16:55 17-jarigen: ze staan op de springplank naar volwassenheid. Deze week gaat Geraldina Metselaar met Haagse Nieuwe Ties van der Linden. Als Conference Manager van MUNA leert hij alles over de wereldproblematiek en internationale vraagstukken. ,,Voor onze algehele gezondheid kunnen we best extra hulp gebruiken.‘’