Groep mannen mishandelt 25-jarige die fiets wil pakken: ‘Schoppen ging zelfs door toen hij op de grond lag’

Haagse politiek wil huizen op plek voor nieuwe hotels: ‘Je kan daar beter sociale huurwonin­gen bouwen’

9 november De Haagse politiek wil dat het stadsbestuur onderzoekt of het mogelijk is woningen te bouwen op plekken waar nu nog plannen zijn voor nieuwe hotels. Door die plannen om te zetten in woningbouw ontstaat ook de kans om sociale huurwoningen beter te spreiden over de stad, aldus de raad.