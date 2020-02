Groepje boze toeterboeren toch met trekkers naar Den Haag

Het programma van dit Haagse filmfesti­val is bekend

De documentaire Lamentations of Judas van regisseur Boris Gerrets opent vrijdag 20 maart het Movies that Matter Festival in Den Haag. In zijn nieuwste film zoomt de Duits-Bulgaarse regisseur, die deels in Nederland opgroeide, in op zwarte Angolese soldaten die in de jaren 80 meevochten aan de kant van de toenmalige, blanke heersers.