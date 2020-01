Groepje die Bilal doodstak vluchtte Schipperskwartier in: politie zoekt nog steeds getuigen

Interview Radjwan werd met mes bedreigd op politiebu­reau: ‘Onbegrij­pe­lijk dat hij vrij rond kon lopen’

8:46 De man die in 2018 met een mes in het politiebureau van Laak stond te zwaaien, is gisteren veroordeeld. De destijds bedreigde Radjwan vindt het onbegrijpelijk: ,,Hij is zo gevaarlijk dat hij met speciaal transport moet komen, maar mocht wel gewoon vrij op straat rondlopen.’’