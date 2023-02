Groepje jongeren berooft in donkere winkelstraat twee mannen, maken horloge buit

Strop voor Rijswijks restaurant Elea; nog even door als pop-up

Restaurant Elea gaat voorlopig in Rijswijk nog even door als pop-up en verhuisd pas later naar een nieuwe locatie aan het Noordeinde in Den Haag. Tot woede van de eigenaren, die voor enkele tienduizenden euro’s het schip in zijn gegaan bij het vernieuwen van de elektriciteit die vervolgens is afgekeurd.

4 februari