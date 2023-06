Groepswonen in trek bij ouderen: ‘Je wilt niet alleen in galerijflatje wonen, met buren die je niet kent’

Veel mis in Laak: Jongen in tram heeft mes van 15 cm bij zich en supermarkt verkoopt illegale medicijnen

Verkoop van illegale medicijnen in een supermarkt, acht illegale medewerkers aan het werk in horecazaken en een 12-jarige jongen die rookt in de tram en een mes van 15 cm bij zich blijkt te hebben. Bij een grote handhavingsactie in Laak bleek er veel mis.