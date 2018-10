Groepswonen op komst in Den Haag: Samen, maar toch op jezelf

Aan woningzoekenden in Haaglanden werd onlangs gevraagd wat ze van groepswonen vinden. 1300 mensen vulden de enquête in. De uitslag was opvallend. Dertig procent ziet het wel zitten. De voornaamste reden die ze opgeven (ruim 70 procent) is de behoefte aan sociale contacten. En dit zijn geen vereenzaamde, behoeftige ouderen; het merendeel van de respondenten is jong. Een kwart is zelfs onder de dertig.