Groeten uit Berlijn: ‘De stad van geschiedenis, kunst en currywurst’

De twee waren eerder deze zomer fanatieke supporters van de Oranje Leeuwinnen in Frankrijk. Tijdens een van de vele lange autoritten die ze maakten in het spoor van de voetbalsters, besloten ze tot deze stedentrip. Berlijn is slechts een uurtje vliegen vanaf Amsterdam. Voor Marja was het de eerste keer in deze stad, maar ook de ‘ervaren’ Danielle had nog genoeg om te ontdekken.