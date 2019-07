Groeten uit Karpathos: 'Geen bestemming kan tippen aan dit eiland'

Terrasonderzoek Rondje geven in Den Haag is een dure grap, ook Zoetermeer schroeft de prijzen omhoog

9:39 Een rondje geven op een terras in Den Haag is in een jaar tijd bijna 2,5 procent duurder geworden. Daarmee heeft Den Haag bijna de duurste terrassen van het land, alleen in Amsterdam is het duurder. Dit blijkt uit cijfers van het landelijke terrasonderzoek.