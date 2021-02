Grondig onderzoek naar Haagse miljoenenflop: is er ook fraude gepleegd?

De Energie Academie jaagde er in anderhalf jaar tijd 1,3 miljoen euro doorheen, maar kwam niet of nauwelijks toe aan haar taak: kansarme, Haagse jongeren en werklozen via praktijkgericht leren aan een baan helpen in de bouw- of energiesector. Wel kregen medewerkers van de academie te veel betaald en huurde de stichting een joekel van een pand voor 215.000 euro per jaar en voor de duur van tien jaar, terwijl er maar voor twee jaar subsidie was.