Grondige restauratie van Haags Historisch Museum is weer een stapje dichterbij

De gemeente Den Haag heeft 910.000 euro vrijgemaakt voor het Haags Historisch Museum om een grootscheepse renovatie in gang te zetten. Het museum bevindt zich in een monumentaal pand - de oude Sint Sebastiaansdoelen - uit 1636 aan de Korte Vijverberg . Met name het interieur voldoet niet meer aan de huidige museale eisen en de verwachting van bezoekers.

De negen ton zijn bedoeld om een restauratieplan op te stellen, waarmee het museum de eerste stappen kan zetten naar de noodzakelijke verbouwing. Het geld komt van een rekening van de gemeente bij het Nationaal Restauratiefonds, een fonds bedoeld voor de restauratie en instandhouding van monumenten.

,,We zitten in een heel bijzonder gebouw en op een unieke locatie”, zegt directeur Tjeerd Vrij. ,,Die sterke punten worden nu onvoldoende benut. Het kan ook niet, want hoewel het gebouw er aan de buitenkant prachtig uitziet, zijn de mogelijkheden binnen beperkt. Het museum is een beetje sleets geworden. Als we er niets aan doen, glijden we weg in de wereld van de vergane glorie.”

Sint Sebastiaansgilde

In 2019 is door het architectenbureau Braaksma & Roos in opdracht van het museum een haalbaarheidsanalyse gemaakt om te kijken of het pand met bouwkundige wijzigingen toekomstbestendig te maken is als museum. Dat blijkt mogelijk te zijn. Met de 0,91 miljoen beschikbaar gestelde euro’s kan nu een definitief plan worden gemaakt. Omdat het een Rijksmonument betreft, vergt een dergelijk renovatieplan een grondige voorbereiding.

Het gebouw met uitzicht op de Hofvijver en het Binnenhof diende ooit als ontmoetingsplek van het Sint Sebastiaansgilde. Van 1884 tot 1934 was het Gemeentemuseum erin gevestigd, sinds 1986 biedt het onderdak aan het Haags Historisch Museum. De gemeente Den Haag is sindsdien ook eigenaar van het pand. Momenteel biedt het museum een tentoonstelling over 75 jaar vrijheid in Den Haag.

