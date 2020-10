Groot deel van gearresteerde demonstranten in Den Haag zit nog vast

VRAAG MAAR RAAK Veel Nederlan­ders beginnen júist in coronatijd een nieuwe onderne­ming, maar waarom eigenlijk?

8 oktober De verhalen over dappere ondernemers vliegen je om de oren: van een vrouw uit het Groene Hart die een paardendekenwasserij begon in coronatijd tot twee Rotterdammers die midden in de crisis hun eigen pastabedrijfje opzetten. De cijfers van de Kamer van Koophandel (KVK) liegen er niet om: de afgelopen maanden lag het aantal startende ondernemers hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Hoe komt dat toch?