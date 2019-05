Groot onderzoek bij woning Frambozenstraat waar vermoedelijk vrouw om het leven werd gebracht

De vrouw werd vorige week dinsdag aangetroffen in de woning. Een dag later stond de hele dag de straat op stelten: de straat werd afgesloten en de Forensische Opsporing en recherche deden de hele dag onderzoek. De politie heeft het vermoeden dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen.

Het onderzoek in de woning is vandaag weer voortgezet.

Wie de vrouw precies is, is tot nu toe onduidelijk. De politie heeft geen extra informatie meer naar buiten gebracht dan alleen het feit dat het om een vrouw gaat. De bewoners van het hoekpand waar de politie urenlang binnen was, blijken onbekenden in de buurt. ,,We kennen vrijwel iedereen in deze straat wel, maar zij woonden er pas net. Een Indiaas gezinnetje volgens mij", zo zeiden buren vorige week.