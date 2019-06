Groot onderzoek naar racisme in Duindorp: ‘rotte appels eruit pikken’

De gemeente gaat een groot onderzoek doen naar het wel en wee in Duindorp en zal zich niet beperken tot het verschijnsel racisme in de Haagse buurt. Zo bleek zojuist tijdens een debat in het stadhuis.

Quote Duindor­pers hebben goede voorbeel­den nodig, niet het bestraffen­de vingertje. Niet over de knie bij vadertje overheid. Alice Lagas Veel Duindorpers zijn er klaar mee hoe ze als racistisch worden neergezet, zo bleek. ,,Het verketteren van een hele wijk mag niet,” waarschuwde bewoonster Margie de Mos.



HSP, Nida en de PvdA, maar ook GroenLinks en D66 gaven vorig jaar mei de opdracht aan het college tot een onderzoek naar racisme. De motie werd door een meerderheid van de raad gesteund en wethouder Revis (VVD, wonen) legde vandaag uit hoe het onderzoek gestalte gaat krijgen. Hij noemde Duindorp een ‘heel reguliere middenklasse wijk.’ Hecht door haar geschiedenis. ,,Omdat de bewoners allemaal iets te maken hebben gehad met de zee en visserij.’’ Racisme komt er volgens hem niet buitensporig veel voor. ,,Rotte appels moeten worden aangepakt,’’ zei hij.

Het onderzoek naar racisme deed veel stof opwaaien. Duindorpers werden laaiend, omdat ze volgens hen worden gestigmatiseerd en gecriminaliseerd. Ook burgemeester Krikke verzette zich al eerder, omdat het onderzoek volgens haar de Duindorpers onterecht in een kwaad daglicht stelt.

Revis en burgemeester Krikke stelden in een schriftelijke rapportage dat het onderzoek rond vier onderwerpen draait: woonruimte, overlast van jongeren en veiligheidsbeleving op het Tesselseplein, buurtfeesten en incidenten/spanningen.

Ingeslagen ruiten

Het onderzoek wordt begeleid door lectoren van de Haagse Hogeschool, zo maakte Revis vandaag bekend. Dat stuitte op hoongelach en sarcastische kritiek van Sebastian Kruis van de PVV, die het niveau van het onderzoek direct in twijfel trok. Zijn partij wil in de volgende gemeenteraadsvergadering een motie indienen om de Haagse Hogeschool buitenspel te zetten.

,,We zijn sowieso tegen het onderzoek in Duindorp. Maar als het dan plaatsvindt, dan zéker niet door lectoren van de Haagse Hogeschool,’’ zei hij. Het niveau van de lectoren is volgens Kruis, die er zelf studeerde, erbarmelijk. ,,Ze leren zeker niet om buiten de lijntjes te denken.’'

Ook Fatima Faid (HSP) heeft moeite met de aard en omvang van het onderzoek. Dat spits zich volgens haar onvoldoende toe op racisme. ,,Het is ontzettend verbreed. We gaan de uitkomst afwachten.’’

Faid, maar ook de PvdA, Nida en Islam Democraten stelden racisme in Duindorp aan de kaak nadat bij de Surinaamse Marina de ruiten werden ingeslagen. Ook waren er relletjes die te maken hadden met discriminatie tussen voetballers en was er een grimmige sfeer tijdens de Sinterklaasintocht. Vaders van Duindorp dreigden op te rukken richting anti-zwarte piet-activisten.

Onder vergrootglas

Volgens veel Duindorpers gaat het om incidenten en is er geen structureel probleem van vreemdelingenhaat. Ondernemer Willem van Vliet heeft in de buurt een viswinkel en sprak in het ijspaleis zijn frustratie uit. ,,Duindorp wordt altijd onder een vergrootglas gelegd,’’ zei hij.

Alice Lagas groeide er op en promoveerde aan de universiteit. Het moest maar eens basta zijn met het vingertje dat steeds naar Duindorp wijst, vindt zij. Er is inderdaad polarisatie in Duindorp, ziet zij. ,,Tussen oude en nieuwe bewoners.’’ Ze doelt op de ‘surfers met poen’ die opeens oprukken in haar buurtje. ,,Duindorpers hebben goede voorbeelden nodig,’’ zei ze ook. ,,En niet het bestraffende vingertje. Niet over de knie bij vadertje overheid.’’

Nino Davituliani van Groep de Mos reageerde grimmig tijdens het debat. ,,Het demoniseren van Duindorp moet stoppen.’'

Den Haag stad met meeste racistische en antisemitische incidenten

Hanneke van der Werf, D66, riep op om beter naar elkaar te luisteren en open te staan voor elkaar. ,,Als ik sommigen hier hoor, zowel raadsleden als insprekers, hoor ik vooral veel stellige meningen. Iedereen in zijn of haar loopgraf van het eigen gelijk. Weinig oprechte interesse in het verhaal van de ander, die er anders over denkt. Soms is spreken zilver en luisteren goud,’’ zei zij.

Martijn Balster (PvdA) stelde herhaaldelijk de bedenkelijke koppositie van Den Haag aan de kaak op een ranglijst van het Verwey Jonker instituut. De hofstad prijkt landelijk op nummer één als stad met de meeste racistische en antisemitische incidenten. Balster ziet liefst een groot onderzoek naar racisme in alle wijken. Wethouder Revis gaat daar niet in mee.