Groot tekort aan medisch personeel

Het gebrek aan artsen en verpleegkundigen die hulp kunnen bieden aan Haagse jongeren en kinderen is enorm. Op elke drie vacatures is er in de regio Den Haag maar één geschikte baanzoekende te vinden, blijkt uit onderzoek in opdracht van de gemeente. Het tekort in de Haagse regio is een stuk groter dan elders in ons land.

Wel constateren de onderzoekers dat er nu voldoende kinderpsychologen, pedagogen en maatschappelijk werkers zijn, maar ook dat nieuws is minder positief dan het lijkt.

Zo kampt de Haagse hulpverlening toch met een tekort aan kinderpedagogen, -psychologen en gezinscoaches voor jongeren, doordat de werving van personeel vanwege de jarenlange bezuinigingen ver onder de maat is gebleven. Bovendien verwachten de onderzoekers dat de vraag naar pedagogisch personeel en welzijnswerkers in Den Haag al op korte termijn gaat groeien.

Professioneler

Voor wethouder Saskia Bruines (D66, jeugdzorg) zijn de pittige resultaten van het onderzoek reden voor een Haags aanvalsplan. Het personeelstekort moet allereerst worden teruggedrongen door de werving van personeel naar een hoger, professioneler niveau te tillen. Het Haags Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is al aan een verbetertraject begonnen. Met andere organisaties wordt kennis uitgewisseld. Ook worden de wervingsstrategieën beter op elkaar afgestemd.

Van groot belang is het ook om personeel in de jeugdhulpverlening langer te binden. Van de werknemers die in de regio Den Haag vorig jaar vertrokken, ging ongeveer 70 procent weg uit onvrede over werkdruk, werktijden en andere zaken zoals slecht ervaren arbeidsvoorwaarden.

Wethouder Bruines wil daarom zoveel mogelijk af van tijdelijke contracten bij de Haagse jeugdteams. Bij de gemeentelijke inkoop van jeugdzorg wordt ook meer gelet op de zogeheten duurzame arbeidsrelaties.