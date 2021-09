Groot verdriet bij ADO: fan van ‘t eerste uur Dani Ebben (21) is overleden

De ongeneeslijk zieke fan werd vrijdag nog toegezongen door honderden ADO-fans voorafgaand aan de thuiswedstrijd tussen ADO-Roda JC. De club was enorm geraakt door het nieuws dat de fan, na drie jaar strijd tegen kanker, begin deze maand te horen kreeg dat hij was uitbehandeld. Ze besloten hem een eerbetoon te geven.



Dani werd naar de club gelokt en hoorde hoe de zangkoren van ADO-fans door het stadion galmden, speciaal voor hem. Ook stonden beide teams stil op het veld tijdens de 21ste minuut van de wedstrijd. Vanaf het moment dat speler Verheydt ervoor zorgde dat de wedstrijd stil kwam te liggen, werd er uitgebreid voor Ebben geapplaudisseerd. En vanaf de tribunes klonk luidkeels You’ll never walk alone en ‘we love you Dani, we do’. Die laatste tekst werd zelfs overgenomen door de meegereisde supporters van Roda JC. Het gebeurde op de 21ste minuut omdat dit de leeftijd was van de inmiddels overleden fan.