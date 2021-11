Groot verzet tegen duinpaviljoens: ‘Er zijn crematoria die er vrolijker uitzien’

Beruchte Haagse tasjesdief moet twee jaar de cel in

Een zakkenroller zonder vaste woonplaats die vanaf juli vorig jaar tot aan juli dit jaar actief zou zijn geweest in vooral het Haagse centrum, is maandag tot twee jaar cel veroordeeld. Anders dan de advocaat van de ontkennende Said K. meent de Haagse rechtbank dat K. duidelijk herkenbaar is op de heldere kleurenbeelden van beveiligingscamera’s.

