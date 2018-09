Grootse renovatie van het Binnenhof voorbereid met unieke 3D-modellen

De renovatie is volgens Pieter Dijckmeester van het Rijksvastgoedbedrijf hard nodig. ,,Het Binnenhof ziet er prima uit, maar is helemaal versleten. Vooral aan de binnenkant’’, zegt hij in een speciaal gemaakte video. ,,Roltrappen, liften, elektriciteit. Alles is aan het einde van de technische levensduur.’’ Om de renovatie goed voor te bereiden, is het hele Binnenhof van binnen en buiten gescand en verwerkt in een zogeheten Bouwwerk Informatie Model (BIM). Met de 3D-weergave hiervan kunnen bijvoorbeeld architecten en bouwbedrijven aan de slag en wordt de renovatie voorbereid.

Ingrepen

In de vijf jaar renovatietijd zijn er een aantal grote ingrepen. Eén daarvan is het vervangen van zo’n vijf voetbalvelden aan dakoppervlak. Ook voor de voorbereiding daarvan, worden de 3D-modellen gebruikt. Het wordt nog best een klus, vooral omdat de panden er al heel lang staan. ,,Het is eigenlijk een verzameling van gebouwen. Sommige zijn acht eeuwen oud en sommige net vijftig jaar of zelfs nog minder.’’ Met de scans is te zien wat de staat is van de panden.