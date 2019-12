Grootste aantal bijna-ongelukken van de Benelux: die eer valt te beurt aan de Grote Marktstraat

ADO stuurt assistent-trai­ner De Graaf weg na ruzie met Gorter

10 december ADO Den Haag heeft assistent-trainer Edwin de Graaf voorlopig aan de kant geschoven. Aanleiding is een conflict met reserve Donny Gorter, dat deze week escaleerde. ,,We betreuren deze zaak logischerwijs”, zegt een woordvoerder van ADO. ,,Het is een vervelende privézaak die de club deels raakt.”