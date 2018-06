Grootste apenkooi-evenement naar Haagse Bos

Springen over gymtoestellen, slingeren aan touwen. Apenkooien is volgens Onefit, een app waarmee sporters zich voor allerlei verschillende activiteiten kunnen inschrijven voor een bepaald bedrag per maand, bezig aan een revival onder ‘nostalgische millenials’. Het is een van de populairste lessen die via Onefit geboekt kan worden.



En dus besloot de sportapp ‘Release the beasts’ is het leven te roepen: het grootste apenkooi-evenement van Nederland. In Rotterdam is al een voorproefje geweest, maar op 7 juli is Den Haag aan de beurt. Dan kunnen sportievelingen in het Haagse Bos klauteren en klimmen en tegen elkaar strijden in teams. Maar ook kunnen ze jeu de boules spelen, suppen en kanoën.



Naast Den Haag kan er ook in Utrecht en Amsterdam fanatiek worden ge-apenkooid.



