Grootste bedreiging voor onze gezondheid blijkt niet het virus, maar onze beschaving

VAN WIEG TOT GRAF Kees kreeg de baan én de juf, daarna zou hij met zijn Fieke een leven lang samen zijn

25 maart Kees Smeele (22 juni 1932 - 6 maart 2020) en Fieke van Vree (2 mei 1932 – 2 maart 2020) waren beiden veertig toen ze elkaar op de Andreasschool in Kwintsheul leerden kennen. Kees was opgegroeid in de buurt van het Zuiderpark.