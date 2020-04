Grootste Haagse bierbrouwer in heel zwaar weer: ‘Als het nog twee maanden zo doorgaat is het afgelopen’

Op het zonovergoten terras van brouwerij De Kompaan, in de Binckhorst, knijpt Jeroen van Ditmarsch zijn ogen half dicht. ,,Dit voorjaar had voor ons helemaal fantastisch kunnen zijn. Normaal gesproken hadden we nu hier vandaan de ene na de andere bestelling weggereden. In plaats daarvan is het nu: erop of eronder. Voor het eerst in ons bestaan worden we serieus getest. Als dit nog twee maanden zo doorgaat, dan is het klaar, dan het afgelopen.‘’