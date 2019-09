Grootste hindoetempel van Europa in Den Haag geopend

De Haagse hindoetempel aan de Eerste van der Kunstraat in Laak is dit weekend feestelijk geopend met drie dagen lang festiviteiten. ,,Een heel inspirerend weekend,’' zegt Ahilja Tewarie, echtgenote van de voorzitter. ,,De grand opening. Een markant moment, een mijlpaal voor de Hindoegemeenschap in Den Haag.’'

Met een nokvolle zaal, en honderden gasten in kleurrijke kleding, paars, roze en oranje, van alle Hindoestromingen werd de openingsceremonie gehouden. Er waren toespraken, dans, muziek, feesthapjes, bloemen en felicitaties van onder andere de Raad van Kerken, de Hindoeraad Nederland, de Federatie Shri Sanatan Dharm Nederland en Stichting Hindoe Onderwijs Nederland.



Wethouder Kavita Parbhudayal (VVD) hield een speech en raadslid Janice Roopram van Groep de Mos kwam met haar moeder in traditioneel gewaad naar de ceremonie. ,,Als volksvertegenwoordiger hoor ik hier absoluut bij, en ik ben hier vanwege mijn roots. Ik ben ook hindoe, en ik ben een trotse hindoe,’' aldus Roopram die Surinaamse en Indische wortels heeft.



De hindoetempel zal niet alleen, op zondag, kerkdiensten (van 10.00 tot 13.00 uur) geven, maar het is ook een ontmoetingsplek, voor ontspanning, yoga, maar ook gesprekken met elkaar over onderwerpen die leven in de samenleving.



,,En het mooie is dat iedereen hier welkom is,’' aldus Roopram. Het uitgangspunt is een goed mens te worden, zegt Tewarie.

Den Haag heeft 40.000 tot 60.000 Hindoestanen in haar gebied wonen. Het is de grootste Hindoegemeenschap van Nederland. Ahilja Tewarie legde de bron van de tempel uit. ,,We hebben iets neergezet wat een reflectie is van onze identiteit. En onze identiteit is heel dichtbij jezelf blijven, jezelf zijn. Maar tegelijkertijd realiseren dat je één geheel bent met je omgeving en de schepping.’'

Beneden in de tempel is de evenementenzaal, en boven de ruimte voor kerkdiensten. Tien jaar werd er over de nieuwbouw gedaan. En de wind zat soms flink tegen. Zo kwam de bouw in een kwaad daglicht te staan toen bleek dat werklui zwaar werden onderbetaald en uitgebuit.

Quote Het bestuur had met de misstanden niks te maken Tewarie

,,Schokkend,’' erkent Tewarie. ,,Daar had ons bestuur niks mee te maken. Het bestuur had de aannemer in de arm genomen. Het was zijn verantwoordelijkheid. Het bestuur had met de misstanden niks te maken, maar kwam er wel door op een nare manier in de schijnwerpers te staan.’'

Met de bouw is het uiteindelijk helemaal goed gekomen. ,,Wij zijn heel erg blij en trots op. Het is heel mooi geworden,’' zegt bestuurslid Chan Ghoerbien. ,,Alleen zijn we niet blij dat we hier betaald moeten parkeren.’' De stichting heeft het euvel al een paar keer aangekaart bij de gemeente, maar voorlopig kreeg zij nul op rekest. ,,Jammer,’' vindt Ghoerbien, want door de parkeerkosten blijven mensen bij de kerkdiensten weg.

Wethouder Parbhudayal (VVD, zorg) zei zojuist dat geloof een belangrijke leidraad is in haar leven. ,,En in mijn werk. Ik probeer iedere dag goed te doen en hard te werken voor alle mensen in Den Haag.’' De feestelijkheden gaan morgen nog door.

