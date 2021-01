Grootste mancave van Europa zit aan Namensestraat: ‘Amerikanen noemen ons de ‘Dutch Pickers’’

Het begon ooit, in de jaren zeventig, met drie jukeboxen die mee konden liften in een lading auto-onderdelen uit de Verenigde Staten. ,,Mijn ouders Ben en Astrid Franse hadden een antiekzaak aan de Goudenregenstraat en een trouwautoverhuurbedrijf. Voor die auto’s haalden we onderdelen uit Amerika. Dat gebeurde per container en toen er op een dag wat ruimte over was in zo’n container, kocht mijn vader drie oude jukeboxen die hij, eenmaal terug in Den Haag, binnen een dag aan een Fransman had verkocht. Zo kreeg hij de smaak te pakken’’, zegt zijn zoon Sargon Franse (45).