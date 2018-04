Grootste politieactie in jaren in Scheveningen

Een vriendelijk maar dwingend gebaar van de motoragent, maakt duidelijk dat de vier jonge mannen in de stevig geprijsde BMW de klos zijn. De actie is nog geen vijf minuten aan de gang, en de wagen is zonder dat het viertal het wist toen al langs een ANPR-wagen gereden. Het systeem in de auto las het kenteken en gaf een hit. Er zou nog een boete openstaan.



Drie van dit soort wagens stonden gisteren bij verschillende toegangswegen van Scheveningen tijdens de grootste politiecontrole sinds jaren. Negen motorrijders plukten de voertuigen van de weg. De ene na de andere auto mocht op de havenkade de auto voor rederij Jaczon neerzetten. Dure auto's, oude wagens, busjes. Soms omdat de automobielen op naam staan van iemand met openstaande boetes, belastingschulden of omdat er nog een andere rekening te vereffenen is.

Volledig scherm Op de kade stonden tientallen overheidsdienaren klaar om de bestuurders en de voertuigen te controleren. © Jorina Haspel000

Frank de Koning en Dick Voois, beiden bij de politie gespecialiseerd in 'ondermijning', zijn vier maanden bezig geweest om deze dag voor te bereiden. De gemeente, douane, marechaussee, belastingdienst, andere politiediensten: ze werden er allemaal bijgehaald. Met als doel om zoveel mogelijk informatie te vergaren en duidelijk maken dat criminelen in en rond de Scheveningse haven niets te zoeken hebben.

Volledig scherm Op het water ontsnapte niemand aan de aandacht van de agenten in de snelle boten. In totaal waren er gisteren zo'n zestig agenten en ambtenaren betrokken bij de controle. © Jorina Haspel000 ,,De ligging van de Scheveningse haven, vlak aan zee en met een goed bereikbaar achterland, maakt de haven in potentie aantrekkelijk. Voor mensenshandel, drugscriminaliteit, smokkel en alles wat er mee samenhangt'', zegt De Koning. ,,We zagen na sluiting van het kamp in Calais, dat in Zeebrugge de mensensmokkelaars opdoken, daarna in Hoek van Holland. Scheveningen is de volgende haven. We hebben ze nog niet daadwerkelijk aangetroffen, maar we zijn er heel alert op.''



Minder hypothetisch somt hij zaken op die de politie de afgelopen vier jaar tegenkwam: ,,Langs de Treilerweg hebben we twee hennepkwekerijen gevonden.'' Ook in de appartementen langs de Hellingweg bleek van alles mis. Een drugsbende had er haar hoofdkwartier, anderen woningen werden als een verkapt bordeel gebruikt. Maar ook: ,,We hebben ontdekt dat in vijf Scheveningse straten zoveel BV's zijn gevestigd, dat het fysiek niet eens zou passen.''

Hoogste tijd dus, meent De Koning, om er mede door zo'n megacontrole als gisteren voor te zorgen dat Scheveningen het relatief rustige gebied blijft dat het nu nog is. ,,Als we nu niet alert zijn, verwordt het straks tot iets waar we geen grip meer op hebben.'' Of in de woorden van burgemeester Pauline Krikke: ,,Voor mij is belangrijk dat we het voor zowel de bewoners als voor de bezoekers veilig en leefbaar houden en moeten we de ondermijnende criminaliteit hard aanpakken.''

Nekharen

Dus parkeerde de bestuurder van de dikke zwarte BMW met een verhit gezicht zijn auto op de plek waar een agent hem hebben wil. De nekharen van de diender staan overeind, ook al blijkt de automobilist zijn boete toch al te hebben betaald. Zo jong, zo'n dure auto? Een adres in Duinoord? Daar woont toch alleen volk van het slag 'hoe-heurt-het-eigenlijk'?

En dus zijn voor deze controle ook op zee snelle boten van de politie en de marechaussee in de weer. Geen boot ontsnapt aan de aandacht. Van een duur zeiljacht met man in ribbroek en vrouw met roze pet tot aan het verroeste scheepje, wat een verkapte vissersboot blijkt te zijn. Ze moeten allemaal hun papieren laten zien en er wordt gecontroleerd of achter hun naam niet ergens een vinkje staat. ,,We hebben recent vier, vijf van die hele grote jachten in beslag genomen omdat ze er geen belasting over hadden betaald, of omdat ze een grote schuld hadden,'' memoreert De Koning.

Achter de BMW staat inmiddels een rijtje andere auto's. De eerste die zijn wagen mag inleveren is de bestuurder van een witte bestelauto. Hij heeft bij de belasting nog een bedrag van 13.000 euro openstaan. Een fractie van de 240.000 euro die de belastingdienst aan openstaande schulden nog later die middag tegen zal komen. Chagrijnig pakt de betrapte chauffeur de fiets die hij toevallig in zijn busje had staan. Een gelukje, al ziet hij er de lol nog even niet van in.

