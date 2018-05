Grootste springkussen ter wereld komt naar Haagse stadsspelen

Aanvullen­de informatie nodig voor doodsoor­zaak Paul Selier

16:32 In het onderzoek naar de exacte doodsoorzaak van Paul Selier in Waddinxveen heeft het Openbaar Miniserie (OM) aanvullende informatie nodig. Dat heeft het OM donderdagochtend laten weten in een persoonlijk onderhoud met de familie van Selier.