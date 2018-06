'Grootste uitdaging was de vijver in de orkestbak'

Zondag naar de Volvo Ocean Race? Check hier hoe je het beste kunt reizen!

17:32 Na een maandenlange strijd op het water is het zondag dan eindelijk zover: de finish van de Volvo Ocean Race in Scheveningen. Van plan om deze slotdag bij te wonen? Kom dan vooral niet met de auto, maar bijvoorbeeld met het openbaar vervoer, per rondvaartboot of met de fiets!