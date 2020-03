Gros groep achters kan naar school uit eigen top-3: ‘Wel jammer dat we dat nu niet kunnen vieren’

Vorige jaar waren dat er 35. ,,Voor deze kinderen moeten we dus nogmaals kijken op welke school ze in de brugklas kunnen beginnen.” Datzelfde geldt voor 44 zorgleerlingen. ,,In het kader van passend onderwijs zijn we bezig een geschikte plek te vinden voor deze kinderen.”

Van Vliet is tevreden over die resultaten, toch zorgt de loting her en der voor emoties. Bij moeder Miranda Smit, bijvoorbeeld. ,,Mijn dochter is niet ingeloot op de school van de eerste voorkeur. Dat is superjammer, want daar had ze al jaren haar zinnen op gezet. Wat het extra verdrietig maakt, is dat ze dit bericht nu alleen op afstand kan delen met haar vriendinnetjes, met wie ze al sinds haar kleutertijd in de klas zit.”