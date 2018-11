Gros leerlingen zit in brugklas van voorkeur

De regels rond plaatsingen in de brugklas zijn het afgelopen jaar veranderd. Voorheen mochten Haagse kinderen slechts één vervolgschool kiezen na de basisschooltijd. Wanneer nodig, werd geloot. Een groep ouders zag dit als een onterechte beperking van keuzevrijheid en zo ontstond de groep 'Ouders voor een eerlijke schoolkeuze Den Haag'. Mede door dit initiatief is de wet getoetst en geconcludeerd dat het ouders en leerlingen vrij moet staan een lijstje te maken met meerdere voorkeursscholen. In twee rondes wordt nu gepoogd zoveel mogelijk leerlingen onder te brengen op een school uit dat lijstje. Uit de evaluatie blijkt dat van de aangemelde leerlingen voor schooljaar 2017-2018 97 procent succesvol is geplaatst in de eerste ronde. Van deze groep kwam 93,9 procent terecht op de school van eerste keuze en 4 procent op een andere school van de voorkeurslijst.

Uitkomst

Op zeven scholen moest worden geloot. Voor één leerling is nog altijd geen plek is gevonden in een Haagse brugklas. Voor schooljaar 2016-2017 gold dat 95,5 procent in de eerste ronde een plek vond. Dat waren dan wel in alle gevallen plaatsingen op de school van eerste voorkeur.



,,Uit de evaluatie komt het beeld naar voren dat ouders de procedure als helder en eerlijk ervaren, dat het weliswaar stressvol was, maar voor de meeste leerlingen tot een goede uitkomst leidde'', stelt Bruines.



