Grote belangstelling voor herdenking bij Indisch Monument

Live TwitterGrote belangstelling vanmiddag voor de nationale herdenking bij het Indische Monument in Den Haag. Herdacht worden de slachtoffers in en rond het voormalige Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vandaag in 1945 gaf de Japanse bezetter zich over en kwam een officieel einde aan de Tweede Wereldoorlog.