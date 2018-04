Grote brand bij afvalverwerker in Wateringen

Urn van vermoorde Julia is aangekomen bij haar vader en broer in Rusland

8:32 De urn met de as van de vermoorde en in stukken gesneden Russische Julia uit de Neptunusstraat is aangekomen bij haar vader en broer in Rusland. Dit bevestigt Dennis Friperson, de Haagse uitvaartbegeleider die haar uitvaart en overtocht van de urn zelf heeft georganiseerd. De rechtszaak tegen de enige verdachte, haar 41-jarige Russische echtgenoot, begint volgende week woensdag.