Grote brand bij autopoetsbedrijf Laan van Deelen door cv-ketel

Behulpzame Hagenaar wordt door Pool die ‘corona’ roept in gezicht geblazen en gestompt

21:09 Een 24-jarige Poolse ‘coronablazer’ hoorde vanmiddag door het Openbaar Ministerie acht maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk, tegen zich eisen. De verdachte zou een Hagenaar, die dacht dat de Pool hulp nodig had, in zijn gezicht hebben geblazen en gezegd hebben dat hij corona had. Ook sloeg de Pool het slachtoffer in zijn gezicht.