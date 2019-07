Grote brand bij bedrijfspanden in Rijswijk door printer, brandweer rukt met extra wagens uit

De brand zou zijn begonnen in elektronicazaak Kiwi Electronics. ,,In een printer”, laat een woordvoerder van de brandweer weten. Toen de brand begon, waren enkele werknemers in het pand. ,,Een van hen moest worden nagekeken in de ambulance op rookinhalatie.”



Inmiddels komen dikke zwarte rookwolken uit meerdere bedrijfspanden. ,,We zijn nu ook aan het blussen bij het QDC Internetservices. Dat is naast Kiwi Electronics.” De brand wordt vanaf buiten geblust. ,,Met een hoogwerker spuiten we van boven af het pand in en via de zijdeuren. Dit omdat het te heet is om naar binnen te gaan.” De omliggende panden zijn ontruimd. ,,We doen er alles aan om te voorkomen dat de brand nog verder overslaat, maar het is lastig blussen.”