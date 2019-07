Grote brand bij bedrijfspanden in Rijswijk na vijf uur onder controle

De brand is begonnen in elektronicazaak Kiwi Electronics. ,,In een lasersnijmachine”, laat de eigenaar van het pand weten. ,,We maken minicomputers van acryl en bij dat proces is de brand ontstaan.” Toen de brand begon, waren enkele werknemers in het pand. Een van hen moest worden nagekeken in de ambulance op rookinhalatie.



Zwarte rookwolken kwamen al snel uit meerdere bedrijfspanden. ,,We moesten binnen no-time blussen bij het QDC Internetservices. Dat is naast Kiwi Electronics”, meldt de brandweer. De brand werd in de eerste instantie vanaf buiten geblust. ,,Met een hoogwerker spoten we van boven af het pand in en via de zijdeuren. Dit omdat het te heet was om naar binnen te gaan.” De brandweerlieden begonnen daarna met het slopen van ramen en gevels met behulp van een kraan. Dit deden zij om makkelijker bij de vlammen te komen.



,,De schade aan de twee getroffen bedrijfspanden is mede daardoor flink”, zegt de woordvoerder van de brandweer. ,,Er is veel brand- en waterschade.”