Grote brand in huis Rijklof van Goensstraat, oorzaak nog onbekend: 'We roken soms wel wiet’

met videoIn een huis aan de Rijklof van Groenstraat is zaterdagochtend brand uitgebroken. In de buurt hangt veel rook. In de woning zou een hennepkwekerij hebben gezeten, denken buren. De oorzaak van de brand wordt door de politie onderzocht. Er zijn geen gewonden gevallen.

Omwonenden werden vanochtend uit hun bedden gehaald vanwege een grote brand in de bovenste woning van een pand in de Rijklof van Groenstraat in Bezuidenhout. Het is de enige huurwoning in de straat, vertellen buren. ,,Het was wel even schrikken”, vertelt een omwonende. Hoeveel schade er is, moet nog worden bekeken. ,,Misschien wat rookschade, maar dat komt wel goed”, denken directe buren. ,,We maken ons niet al te veel zorgen.”

Omwonenden hoorden dat er een hennepkwekerij heeft gezeten, maar dit kan de politie niet bevestigen. ,,We roken soms wel wiet, maar volgens mij had verder niemand er last van", vertelt een buurman.

Waterschade

De onderburen van de brand zijn wel zwaar getroffen. ,,Zij hebben het er moeilijk mee”, vertelt een buurman. ,,Het is heel erg. Er is waarschijnlijk veel waterschade.”

Even voor half acht kwam er bij de brandweer de melding van een woningbrand binnen in de Haagse wijk Bezuidenhout. Direct werden meerdere brandweerkazernes gealarmeerd.

Toen de brandweer arriveerde werd duidelijk dat er een flinke brand woedde. Daarom werd snel opgeschaald om meer brandweermensen ter plaatse te krijgen. Meerdere woningen moesten ontruimd worden. Rond 10.00 uur meldde de brandweer dat het vuur onder controle is. Dat betekent dat de vlammen zich niet verder zullen verspreiden. Een gedeelte van het dak is gesloopt om het vuur helemaal te doven. Ook Stedin was aanwezig.

In 2013 was er ook een brand in een zolderetage aan de Rijklof van Goensstraat. Daar werd toen tevens in het appartement door de brandweer een hennepkwekerij gevonden.

Volledig scherm In een huis aan de Rijklof van Groenstraat is zaterdagochtend brand uitgebroken. De vlammen slaan uit het dak en in de buurt hangt veel rook. De brandweer heeft groot opgeschaald om het vuur te doven. © Jos van Leeuwen