Grote brand in parkeergarage Rijswijkseweg

Hagenaar doet aangifte nadat hij wordt gebeten door politie­hond: 'Het ging te ver'

17:28 Dertien bijtwonden en een gebroken arm. Dat is wat Jordi Adao overhield aan een stapavondje in Rotterdam. De politie – die hem zag als de verdachte van een schietpartij die nacht – liet een politiehond op hem los. Later bleek dat hij niets met het schietincident had te maken. De Hagenaar heeft aangifte gedaan.