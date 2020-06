Grote brand in Wassenaar: schuur van boerderij gaat in vlammen op

Video Bewoners zitten weken in lijkengeur: ‘Ik heb het gevoel dat ik mijn buurman inademde’

12 juni Bewoners van een portiekflat in Voorburg hebben wekenlang naast of boven een overleden buurman geleefd. De man (58) lag tot ieders schrik 14 dagen dood in huis met de zon op het raam. De stank, die steeds erger werd, zette hen op het spoor. De woning is na de sinistere ontdekking direct ontruimd, maar verhuurder WoonInvest heeft volgens de buren te lang gewacht met desinfecteren. ,,Ik voel me vies. Ik heb het gevoel dat ik mijn buurman ingeademd heb.”