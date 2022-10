Grote brand in zorgcomplex voor ouderen in Newtonstraat: meerdere bewoners gewond

Alsnog hoop voor zwaar gehandicap­te Muhammed (10): ‘We gaan op zoek naar een passende woning’

Er lijkt alsnog een oplossing te komen voor de beroerde woonsituatie van de 10-jarige Muhammed in Den Haag. Het zwaar gehandicapte kind woont samen met zeven andere gezinsleden in een kleine portiekwoning op twee hoog zonder lift. De gemeente Den Haag kijkt of het mogelijk is een passende huurwoning voor het gezin te vinden. ,,Maar die woningen zijn er gewoon bijna niet.’’

19 oktober