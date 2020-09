Grote cultuurinstellingen willen niet gekort worden om de kleintjes te redden

Elf directeuren van grote culturele instellingen in Den Haag vragen gemeenteraadsleden af te zien van het plan om een deel van hun subsidie over te hevelen naar kleine gezelschappen. ‘Dit is rampzalig voor de continuïteit en kwaliteit van gezichtsbepalende instellingen in deze stad en voor de hele Haagse culturele infrastructuur’, schrijven ze in een brief aan de raad.