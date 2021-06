Grote delen van Den Haag korte tijd zonder stroom door storing

Meerdere wijken hadden last van de storing. Door een probleem in een hoofdverdeelstation zaten klanten in onder meer Scheveningen, Statenkwartier en centrum zonder stroom. Netbeheerder Stedin zoekt uit wat de oorzaak was.

Ook op het Binnenhof was er geen elektriciteit en veel trams kwamen stil te staan in het centrum van de stad. Vervoerder HTM weet niet hoelang het duurt voordat alle trams weer gewoon rijden en de dienstregeling op orde is. Het bedrijf vraagt reizigers om rekening te houden met vertraging. De storing treft tramlijnen 1, 2, 3, 4, 9, 11, 16 en 34.

In augustus vorig jaar was er ook een grote stroomstoring in Den Haag. Ongeveer 37.000 huizen en bedrijven in het centrum, Scheveningen en Duindorp zaten zo’n acht uur lang zonder elektriciteit. Die storing kwam door brand in een hoofdverdeelstation.

Volledig scherm Het licht is uit in de winkels van de binnenstad © District 8

