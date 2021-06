Grote delen van Den Haag zonder stroom door storing

Paniek bewoners megabrand Wouwer­manstraat: ‘We moeten weg uit logeer­adres’

22 juni Tientallen bewoners die door de megabrand in de Wouwermanstraat hun huis kwijt zijn geraakt, zijn opnieuw in paniek. Ze moeten hun tijdelijke logeerhuis over acht dagen uit en hebben geen ander onderdak gevonden. ‘Dan kunt u naar de daklozenopvang, is er gesuggereerd.’