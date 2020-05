Grote Duinbrand bij Kijkduin

Man gewond na ruzie tussen twee vrouwen in portiekwo­ning in Laak

12:51 Een 19-jarige man is gisteravond gewond geraakt toen hij een gevecht tussen twee vrouwen wilde stoppen in een portiekwoning in de Capadosestraat in het Laakkwartier. Het slachtoffer is met een mes in zijn hand geraakt en moest voor behandeling naar een ziekenhuis gebracht.