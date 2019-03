Grote groep historici wil verkoop van nazi-bunker stoppen

Daarnaast stelt Ronald Klomp, voorzitter van de stichting WO2Sporen en de initiatiefnemer van de oproep, dat de uitgangspunten niet genoeg bescherming bieden tegen een eventuele ‘grievende of stuitende’ invulling van de locatie van de bunker. ,,Die uitgangspunten zijn ook maar beperkt houdbaar”, zegt hij. ,,Een nieuwe eigenaar kan er ook op verschillende manieren onderuit komen. Dus er zijn geen garanties dat dit belangrijke oorlogserfgoed wordt behouden. We hebben het al eerder gezien met een bunker die werd omgebouwd tot Anne Frank-escaperoom in Valkenswaard. Zoiets mag hier niet gebeuren”, zegt Klomp.



Het Rijksvastgoedbedrijf is op de hoogte van de zorgen van de groep prominenten, meldt woordvoerder Steffart Buijs. ,,De boodschap is binnengekomen en we begrijpen de zorgen”, zegt Buijs. ,,Tegelijkertijd hebben we dit proces zorgvuldig aangepakt en omdat het een Rijksmonument is, gaan we er behoedzaam mee om. Maar het is zeker goed om kennis te nemen van de oproep en deze mee te nemen in alle afwegingen.”



De invulling van de eerder genoemde nota van afwegingen wordt op een later tijdstip nog voordat de gemeentes een beslissing zullen nemen, eerst overlegd met omwonenden. Daarna gaat het Rijksvastgoedbedrijf in gesprek met eventuele kopers.