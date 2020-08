Grote groep jongeren relt in Schilderswijk: Mobiele Eenheid staat klaar om in te grijpen

Gewonde bij botsing tussen twee auto's op de Binckhorst­laan

12 augustus Bij een botsing tussen twee auto's Op de kruising van de Binckhorstlaan met de Zonweg in Den Haag is vanavond één persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel en vervolgens zonder spoed naar een ziekenhuis overgebracht.