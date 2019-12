Grote groep jongeren steekt in Leyenburg zwaar vuurwerk af en gooit ruiten in

Rellen

Het is niet de eerste keer dat het onrustig is in de Haagse regio. Afgelopen dagen waren er rellen in Duindorp omdat de vreugdevuren niet doorgaan, maar ook in Scheveningen was het gisteren onrustig. Op sociale media is een oproep gedaan aan de Duindorpers om rekening te houden met de sinterklaasvieringen vandaag en morgen. Het is dan ook erg rustig in de wijk. Wel zijn ook daar meerdere agenten aanwezig.