Grote, internationale namen schitteren in Voorlinden

Momenteel zijn het de stippen van de Japans-Amerikaanse kunstenares Yayoi Kusama en de gehandwerkte replica's van de woonhuizen van de Koreaan Do Ho Suh, die de bezoeker van Museum Voorlinden in Wassenaar van de ene in de andere verbazing doen rollen. Achter de schermen zit het museum niet stil en wordt al druk gewerkt aan nieuwe tentoonstellingen van bijzondere hedendaagse kunstenaars. Tot en met het eerste weekeinde van oktober 2021 is al bekend wat de bezoeker kan verwachten.

Gormley

Eind mei volgend jaar opent een grote overzichtstentoonstelling van de Brit Antony Gormley. Daar zitten zulke grote werken bij dat tweederde deel van het gebouw voor hem wordt ingeruimd. Zo zal het twaalf meter lange, stalen werk Passage voor het eerst in Nederland te bewonderen zijn. In de te betreden sculptuur reist de bezoeker door de duisternis en het onbekende. Ook het zaalvullende werk Breathing Room - waar het publiek zich in een driedimensionale tekening in de ruimte waant - komt naar Wassenaar.

Na Gormley is het de beurt aan Giuseppe Penone. De Italiaanse beeldhouwer is bekend om zijn beelden en installaties van natuurlijke materialen als steen, hout, klei, boomstammen en delen van planten. In zijn fascinatie voor de natuurlijke vormentaal en groeiprocessen probeert hij de kijker dichter bij de natuur te brengen. Een overzicht van vroeg en recent werk vult de museumzalen van 7 november 2020 tot en met 11 april 2021.

Katz

Op 24 april 2021 opent in Voorlinden de eerste soloshow in Nederland van de Amerikaanse schilder Alex Katz. Hij maakt volgens het museum tijdloze schilderijen die niet in een genre zijn te vatten. Zijn herkenbare signatuur wordt gekenmerkt door doeken op groot formaat die aandoen als billboards waarop hij met beperkte visuele middelen en vlakken van kleur verf aanbrengt.

Voorlinden geldt als verzamelaar van het eerste uur en zegt in de loop der jaren een hechte band te hebben opgebouwd met de betreffende kunstenaars.