Grote kans dat de ufo straks ineens gevlogen is

Mondriaan hekelt mbo Keuzegids: 'Die is niet serieus te nemen'

8:50 De baas van ROC Mondriaan, Pierre Heijnen, is hélemaal klaar met de jaarlijkse Keuzegids voor het mbo. Zijn onderwijsinstelling staat in de editie 2018 opnieuw bij de tien slechtst scorende mbo-scholen van Nederland. ,,Deze gids is niet serieus te nemen.''